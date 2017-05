10.05.2017 19:00

Dagoba: "Black Nova"-Album erscheint im August

DAGOBA bringen am 25. August ihr neues Album "Black Nova" über Century Media in Umlauf. Die Franzosen nahmen den Langspieler im Eagle Black Studio in Marseille auf, das Sänger Shawter gehört, der die Platte auch produzierte. Jacob Hansen kümmerte sich um Mix und Mastering.



Die "Black Nova"-Tracklist:



1. Tenebra

2. Inner Sun

3. The Legacy Of Ares

4. Stone Ocean

5. The Infinite Chase

6. The Grand Emptiness

7. Lost Gravity

8. Fire Dies

9. Phoenix et Corvus

10. Vantablack

DAGOBA sind:

Nicolas Bastos - Drums

Werther Ytier – Bass

Shawter - Vocals, Maschinen

JL Ducroiset - Gitarre