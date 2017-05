10.05.2017 18:46

The Night Flight Orchestra: "Amber Galactic"-Track-by-Track-Video ist online

Live beim RHF: The Night Flight Orchestra

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA stellen euch in einem neuen Track-by-Track-Video die einzelnen Songs ihrer kommenden Platte "Amber Galactic" näher vor. Am 19. Mai veröffentlichen Björn Strid und Konsorten ihr neustes Werk via Nuclear Blast. Live könnt ihr die Classic-Rock-Supergroup beim diesjährigen ROCK HARD FESTIVAL (2.-4. Juni) in Gelsenkirchen erleben, also nichts wie hin!



Die "Amber Galactic"-Tracklist:



01. Midnight Flyer

02. Star Of Rio

03. Gemini

04. Sad State Of Affairs

05. Jennie

06. Domino

07. Josephine

08. Space Whisperer

09. Something Mysterious

10. Saturn In Velvet

11. Just Another Night (Bonustrack Limited Edition Digipak, Vinyl)

12. Fly Tonight (Never Rewind) (Bonustrack, nur in Japan)