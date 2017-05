10.05.2017 16:24

Satyricon: Neues Album kommt im September

Kommen im Herbst auf Tour: Satyricon

SATYRICON haben einen weltweiten Plattenvertrag bei Napalm Records unterzeichnet und arbeiten bereits an ihrem kommenden Langspieler, der am 22. September erscheinen soll. Die norwegischen Extreme-Metaller kündigen außerdem bereits eine Tour an, auf der sie euch das neue Material vorstellen werden.



SATYRICON live:



24.09.17 Hamburg - Grünspan

25.09.17 Essen - Turock

09.10.17 CH-Zürich - Dynamo

10.10.17 München - Backstage Halle

11.10.17 AT Wien - Szene

16.10.17 Berlin - SO36