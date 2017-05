10.05.2017 16:14

The Haunted: Strength In Numbers" kommt im August, Teaser veröffentlicht

Haben "Strength In Numbers" fertig aufgenommen: The Haunted

THE HAUNTED haben ihr kommendes Album "Strength In Numbers" fertig aufgenommen und werden die Scheibe am 25. August via Century Media veröffentlichen. Bereits jetzt könnt ihr euch einen Teaser zur neunten Studioplatte der Schweden anschauen, die sie mit Produzent Russ Russell in den britischen Parlour Studios eintüteten. Gitarrist Ola Englund über die Recordings:



"Mit Russ Russell als Engineer und Produzent an "Strength In Numbers" zu arbeiten, war eine unglaubliche Erfahrung. Seine Einstellung und sein Optimismus haben uns dabei geholfen, wirklich unser Bestes zu geben. Er ist einfach ein Hammer-Typ! Alle Tracks sind fertig aufgenommen, und Russ mixt und mastert sie gerade. Nach dem, was ich bisher gehört habe, wird das wahnsinnig heavy. Kein Cleangesang, kein Banjo, keine Pickup-Trucks... Fans von Country-Musik werden es vermutlich hassen, haha! Nein, ernsthaft: Es werden Köpfe rollen. Auf eine positive Art..."