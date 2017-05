10.05.2017 14:39

DevilDriver: Country-Coveralbum "Outlaws Till The End" kommt 2018

DEVILDRIVER haben den Release ihres Country-Coveralbums für das Frühjahr 2018 angekündigt. Die Scheibe wird "Outlaws Till The End" heißen und "Tracks von einigen der besten Outlaw-Country-Künstlern enthalten", so Frontmann Dez Fafara. Gecovert werden sollen unter anderem Stücke von Wille Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings und Johnny Paycheck. Außerdem hat die Band einige "großkalibrige Gäste" für das Album angekündigt, darunter Glenn Danzig (v., DANZIG), Randy Blythe (v.), Mark Morton (g.) (beide LAMB OF GOD) und John 5 (g., ROB ZOMBIE).



"Ich will, dass Metal-Fans die Platte hören und sagen: Wow, das ist gut! Weil es so verdammt heavy ist!", kommentiert Fafara. "Und alle Country-Fans sollen sagen: Ihr Jungs habt einen fantastischen Job gemacht und die Songs am Leben erhalten! Denn wir haben die Lieder für uns nicht umgeschrieben, wir haben sie so gelassen, wie sie sind."

