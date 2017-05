10.05.2017 15:24

Metallica wären gern die erste Band im Weltraum

METALLICA haben sich ein neues Ziel gesetzt: Nachdem die Band bereits jeden Kontinent der Welt bespielte, wollen Lars Ulrich und Co. nun nach Möglichkeit als erste Musikgruppe im Weltraum auftreten. Der Drummer lässt verlauten:



"Wir haben unsere Fühler nach ein paar Leuten ausgestreckt, aber es gibt noch nichts, was wir berichten könnten. Ich will mich nicht auf irgendetwas festlegen, ich sage nur: Wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, es geschehen zu lassen, dann wären wir gern in allererster Reihe mit dabei. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die Abenteuerlust immer noch in uns brennt."



Zunächst aber gehen METALLICA auf der Erde auf WorldWired"-Tournee:



14.09.17 Köln - Lanxess Arena

16.09.17 Köln - Lanxess Arena

16.02.18 Mannheim - SAP Arena

29.03.18 Hamburg - Barclaycard Arena

31.03.18 AT-Wien - Wiener Stadthalle

07.04.18 Stuttgart - Schleyerhalle

09.04.18 Stuttgart - Schleyerhalle

11.04.18 CH-Genf - Palexpo

26.04.18 München - Olympiahalle

30.04.18 Leipzig - Arena