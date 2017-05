10.05.2017 15:00

Jason Newsted: Videos vom Auftritt mit der Tangiers Blues Band ist online

Nahm die Akustikgitarre in die Hand: Jason Newsted

Jason Newsted (ex-METALLICA, NEWSTED) unterstützte die TANGIERS BLUES BAND bei ihrem Auftritt am 4. Mai in New York. Wie ihr unten in den Videos sehen könnt, übernahm der Musiker bei einigen Songs Akustikgitarre und Mikro. Newsted wurde von der Erkrankung seiner Mutter, die 2016 verstarb, dazu inspiriert, wieder mehr akustisch zu spielen: "Ich nahm die Akustikgitarre in die Hand und spielte, wenn ich bei ihr war. Ich fing an, meine Cowboy-Akkorde zu lernen und sammelte meine Songs zusammen. Das ging im Frühsommer 2014 los. Nun, einige Jahre später, habe ich mich viel tiefer in die Materie hineingewühlt, aber so ging es los, als ich meiner Mom Songs vorspielte."



Viel Spaß mit den Clips!