09.05.2017 17:44

Red Hot Chili Peppers: 'Goodbye Angels'-Video ist online

Die RED HOT CHILI PEPPERS packen ihr neues Video zum Track 'Goodbye Angels' für euch aus, das in Atlanta gefilmt und von Regisseurin Thoranna Sigurdardottir umgesetzt wurde. In der Hauptrolle seht ihr Klara Kristin.



'Goodbye Angels' befindet sich auf dem aktuellen Album "The Getaway", das seit Juni 2016 zu haben ist. Viel Spaß mit dem Video!