09.05.2017 19:34

Eighteen Visions: 'Crucified' im Stream

Wieder vereint: Eighteen Visions

EIGHTEEN VISIONS streamen für euch ihren neuen Song 'Crucified', der auf dem kommenden Album "XVIII" erscheinen wird - dem ersten neuen Langspieler seit mehr als zehn Jahren. Am 2. Juni kommt die Platte der wiedervereinten Metaller via Rise Records in die Läden.



Die "XVIII"-Tracklist:



01. Crucified

02. The Disease, The Decline, The Wasted Time

03. Underneath My Gun

04. Live Again

05. Laid To Waste In The Shit Of Man

06. Oath

07. Spit

08. Picture Perfect

09. Fake Leather Jacket

10. For This I Sacrifice