09.05.2017 19:03

DevilDriver-Sänger Dez Fafara gründet The Oracle Management

DEVILDRIVER-/COAL CHAMBER-Frontmann Dez Fafara hat sich mit Manager Mark Vieira zusammengetan, um The Oracle Management zu gründen und mit langjähriger Erfahrung Bands und Künstlern zu helfen. "Es machte einfach total Sinn, mich mit Mark zusammenzuschließen". so Fafara. "Ihm macht es nichts aus, 15 Stunden am Tag zu arbeiten, um seinen Klienten zu helfen. Zusammen lassen wir keinen Stein auf dem anderen. Das ist gerade erst der Anfang von The Oracle Management. Seid gespannt auf unsere Arbeit!"



Auf der Homepage von Fafaras Management-Agentur erfahrt ihr Näheres.