09.05.2017 18:18

The Rolling Stones: Europa-Tourdaten bekanntgegeben

Freuen sich auf die Europatour: The Rolling Stones

THE ROLLING STONES gehen im September und Oktober auf Europatour und machen dabei auch im deutschsprachigen Raum Station. Fronter Mick Jagger wendet sich an die Fans: "Ich freue mich so sehr darauf, im Herbst durch Europa zu touren und zu einigen bekannten Orten zurückzukehren, aber auch solche zu besuchen, wo wir vorher noch nie waren." Ab dem 10. Mai gibt es die Tickets für die untenstehenden Daten auf der Homepage der Band.



THE ROLLING STONES live:



09.09.17 Hamburg - Stadtpark

12.09.17 München - Olympiastadion

16.09.17 AT-Spielberg - Red Bull Ring

20.09.17 CH-Zürich – Stadion Letzigrund

09.10.17 Düsseldorf - Esprit Arena