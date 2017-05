09.05.2017 16:25

Diablo Blvd: "Zero Hour"-Tourdaten angekündigt

Gehen mit neuem Album auf Tour: Diablo Blvd

DIABLO BLVD veröffentlichen am 22. September via Nuclear Blast ihr neues Album "Zero Hour" und stellen euch das neue Material zeitnah auf ihrer bereits bestätigten Europatour vor. Frontmann Alex Agnew kommentiert:



"In den letzten zwei Jahren haben wir uns darauf konzentriert, gemeinsam das bestmögliche Album zu erschaffen! Nie zuvor waren wir so lange im Studio, und nicht auf Tour zu sein, hat mich fast verrückt gemacht; Ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle! Mit anderen Worten: Es ist definitiv an der Zeit, endlich wieder auf die Bühne zu gehen!"



DIABLO BLVD live:



20.08.17 AT-Dornbirn - Conrad Sohm (mit LIFE OF AGONY)

23.08.17 Leipzig - Werk 2 (mit LIFE OF AGONY)

24.08.17 Berlin - Huxleys Neue Welt (mit LIFE OF AGONY)



17.10.17 CH-Wetzikon - Hall Of Fame

18.10.17 München - Backstage Club

19.10.17 Leipzig - Hellraiser

20.10.17 Berlin - Privatclub

21.10.17 Hamburg - Marx

26.10.17 Köln - Underground

27.10.17 Stuttgart - Keller Klub

28.10.17 Weinheim - Café Central