09.05.2017 16:11

Tankard: "35 Jahre Tankard"-Trailer ist online

Thrashen und trinken seit 35 Jahren: Tankard

TANKARD feiern dieses Jahr ihr 35-jähriges Bandbestehen und haben zu diesem Anlass ein Video veröffentlicht, in dem Gerre und Frank über 35 Jahre TANKARD sprechen. Wir gratulieren den Thrashern zum Jubiläum und warten auf das neue Album "One Foot In The Grave", das am 2. Juni via Nuclear Blast erscheint.



Die Tracklist:



01. Pay To Pray

02. Arena Of The True Lies

03. Don't Bullshit Us!

04. One Foot In The Grave

05. Syrian Nightmare

06. Northern Crown (Lament Of The Undead King)

07. Lock 'Em Up!

08. The Evil That Men Display

09. Secret Order 1516

10. Sole Grinder