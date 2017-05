09.05.2017 15:11

Black Sabbath: Bill Ward feierte 69. Geburtstag in seiner Radioshow "Rock 50"

Hat in seiner Radioshow eine Sondersendung zu seinem Geburtstag gegeben: Bill Ward

Ex-BLACK SABBATH-Drummer und Mitgründer Bill Ward hat am vergangenen Freitag seinen 69. Geburtstag mit einer Spezialausgabe seiner Radioshow "Rock 50" gefeiert. Im untenstehenden Video reflektiert der Schlagzeuger seine musikalischen Einflüsse zu der Zeit, in der er in seinem Heimatland England aufgewachsen war.

Der Streit zwischen dem Ex-BLACK SABBATH-Mitglied und seinen früheren Bandkollegen, insbesondere Ozzy Osbourne, ging im Herbst letzten Jahres in eine neue Runde, als Ward ihnen "Egoismus, Verlogenheit und Treulosigkeit" vorwarf. Bill Ward verzichtet auf die SABBATH-Reunion im Jahr 2012, als ihm ein Vertrag vorgelegt wurde, den er selbst als "unmöglich zu unterzeichnen" beschrieb. Angeblich wollte die Band einen zweiten Drummer für die Reuniontour ins Spiel bringen, der Ward aufgrund seiner körperlichen Beschwerden unterstützen sollte.

Online-Redaktion Online-Redaktion