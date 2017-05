10.05.2017 16:00

Earth Electric: "Vol. 1: Solar" komplett im Stream

Streamen bei uns "Vol. 1: Solar": Earth Electric

EARTH ELECTRIC streamen bei uns zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung ihr komplettes neues Album "Vol. 1: Solar", das via Season Of Mist am 12. Mai in die Läden kommt. Bestellen könnt ihr die Scheibe an dieser Stelle.

EARTH ELECTRIC sind die Combo von Rune "Blasphemer" Eriksen (AURA NOIR, ex-MAYHEM), die der Musiker 2014 mit Sopranistin Carmen Simões gründete. "Vol. 1: Solar" wurde von der Hardrock-Truppe größtenteils im Orgone Studio mit Produzent Jaime Gomez Arellano aufgenommen, der auch Mix und Mastering übernahm. Schaut auf der offiziellen Homepage und bei Facebook vorbei, wenn ihr mehr über die Band herausfinden wollt.



Die "Vol. 1: Solar"-Tracklist:

01. Mountains & Conquerors (3:08)

02. The Endless Road (3:45)

03. Meditate. Mediate (3:58)

04. The Great Vast (4:31)

05. Set Sail (Towards the Sun) (1:55)

06. Solar (5:25)

07. Sabbatical Moons (4:51)

08. Earthrise (5:06)

09. Sweet Soul Gathering (2:32)



EARTH ELECTRIC sind:



Carmen Susana Simões: Gesang

Rune Eriksen: Gitarre, Vocals, FX

Alexandre Ribeiro: Bass, FX

Ricardo Martins: Drums & Percussion, Vocals

Daniel Knight: Keyboards (Studio)



Viel Spaß mit "Vol.1: Solar"!