09.05.2017 13:50

Manilla Road: "To Kill A King"-Album kommt Ende Juni

MANILLA ROAD veröffentlichen am 30. Juni via Golden Core Records ihr neues Album "To Kill A King". Die 18. Studioscheibe erscheint genau passend zum 40-jährigen Jubiläum der Metaller. Herzlichen Glückwunsch!



MANILLA ROAD 2017:



Mark "The Shark" Shelton – Gitarre

Bryan "Hellroadie" Patrick – Gesang

Andreas "Neudi" Neuderth – Drums

Phil E. Ross – Bass