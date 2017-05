09.05.2017 17:00

Pantaleon feiern 'Wake Up'-Videopremiere

Bringen ihr Debütalbum "Virus" raus: Pantaleon

PANTALEON packen bei uns ihr bisher unveröffentlichtes Video zum Song 'Wake Up' aus! Die Progressive-Metaller veröffentlichen am 16. Juni ihr erstes Album "Virus" via SAOL. Bevor es soweit ist, verrät euch Bassist Sebastian Heuckmann aber erst einmal weitere Details zu 'Wake Up':



"'Wake Up' behandelt das Phänomen Verschwörungstheorien, die immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken und hoffähig werden. Es ging mir im Song weniger um irgendwelche konkreten Theorien, sondern mehr um die Gedankenwelt von Verschwörungstheoretikern. Daten und Fakten werden solange gedreht und miteinander verknüpft, bis sie ins eigene Weltbild passen und das Puzzle ergänzen. Doch eine unkritische Übernahme vorgefertigter Meinungen, sei es von 'Mainstream'- oder 'Alternativen' Medien, reicht nie aus, um die gesamte Geschichte zu erfahren. Und so bleibt es auch offen, ob die Hauptperson in Song und Video tatsächlich einer Verschwörung auf der Spur ist."



Schaut auf der offiziellen PANTALEON-Homepage oder bei Facebook vorbei, wenn ihr mehr über die Band erfahren wollt.



Die "Virus"-Tracklist:



1. Virus

2. Wake Up

3. Condemned

4. Slaves To Ourselves

5. March Of The Titans

6. The Only One

7. Winter’s Sun

8. Recovery



PANTALEON sind:



Vocals: Till Sauer

Bass: Sebastian Heuckmann

Gitarre: Xaver Schiffels

Drums: Kevin Kott





Und nun Vorhang auf für 'Wake Up'!