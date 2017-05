09.05.2017 10:28

Masterplan: "PumpKings"-Album mit neu aufgenommenen Helloween-Songs kommt im Juni

Nahmen für "PumpKings" Helloween-Songs neu auf: Masterplan

MASTERPLAN veröffentlichen am 30. Juni via AFM ihren Langspieler "PumpKings", auf dem neu aufbereitete und eingespielte HELLOWEEN-Songs aus der Zeit des Gitarristen Roland Grapow bei den Weenies zu finden sind. Grapow hatte von 1988 bis 2001 bei HELLOWEEN gespielt, bevor er 2002 zusammen mit Uli Kusch (dr.) MASTERPLAN gründete.



Die "PumpKings"-Tracklist:



01. The Chance

02. Someone's Crying

03. Mankind

04. Step Out Of Hell

05. Mr. Ego

06. Still We Go

07. Escalation 666

08. The Time Of The Oath

09. Music

10. The Dark Ride