09.05.2017 10:02

Motörhead: "Motörhead In Full Flight"-Fotobuch erscheint im Juli

Auf 300 Exemplare limitiert: "Motörhead In Full Flight"

MOTÖRHEAD-Fans dürfen sich auf den 7. Juli freuen, denn an diesem Tag erscheint via Wymer das unautorisierte Fotobuch "Motörhead In Full Flight". Auf 128 Seiten und zusätzlichen Prints in einem Metallkoffer könnt ihr viele bisher unveröffentlichte Bilder, darunter auch zahlreiche Konzertfotos, sehen, die zwischen den späten Siebzigern und den späten Achtzigern geschossen wurden. Das Hardcover-Buch ist streng auf 300 Exemplare limitiert, wer es also unbedingt haben möchte, sollte sich auf der Homepage des Verlags frühzeitig informieren.