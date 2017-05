08.05.2017 19:40

Eagles Of Death Metal: "I Love You All The Time - Live At The Olympia In Paris" kommt im August

EAGLES OF DEATH METAL bringen am 4. August via Eagle Rock Entertainment "I Love You All The Time - Live At The Olympia In Paris" als DVD, 2CD und digitale Version auf den Markt. Nach dem Attentat auf den Club Bataclan am 13. November 2015 kehrte die Band am 16. Februar 2016 wieder in die französische Hauptstadt zurück, um in der Olympia-Halle zu spielen und die Show den Opfern der Anschläge zu widmen.



Die "I Love You All The Time - Live At The Olympia In Paris"-Tracklist:



01. Intro: Il Est Cinq Heures, Paris S'Éveille

02. I Only Want You

03. Don't Speak (I Came To Make A Bang!)

04. So Easy

05. Complexity

06. Whorehoppin' (Shit, Goddamn)

07. I Love You All The Time

08. Cherry Cola

09. The Reverend

10. Got A Woman

11. I Got A Feelin' (Just Nineteen)

12. Stuck In The Metal

13. Miss Alissa

14. I Like To Move In The Night

15. Secret Plans

16. Wannabe In L.A.

17. Bag O' Miracles

18. Save A Prayer

19. I Want You So Hard (Boy's Bad News)

20. Speaking In Tongues