08.05.2017 16:44

Mr. Big: "Defying Gravity"-Trailer, Tracklist und Cover-Artwork veröffentlicht

Mit neuem Album gegen die Schwerkraft: Mr. Big

MR. BIG haben einen Trailer zu ihrem kommenden Studioalbum "Defying Gravity" online gestellt, das am 7. Juli via Frontiers Music erscheint. Nebenstehend könnt ihr außerdem das Cover-Artwork begutachten. Neben den Originalmitgliedern Eric Martin (v.), Paul Gilbert (g.), Billy Sheehan (b.) und Pat Torpey (dr.) ist auf der Scheibe auch Schlagzeuger Matt Starr zu hören, der bereits mit den Hardrockern zusammen tourt, seit Torpey 2014 die Diagnose Parkinson erhielt. Kevin Elson, der bereits 1989, 1991 und 1993 für MR. BIG an den Reglern saß, produzierte auch diese Platte. "Es war toll, mit unserem ersten Produzenten Kevin Elson ins Studio zu gehen", so Paul Gilbert. "Wir spürten sofort wieder diese gewisse Chemie mit ihm, als wir "Defying Gravity" aufnahmen. Wir spielten es im Grunde live im Studio ein."



Die "Defying Gravity"-Tracklist:



1. Open Your Eyes

2. Defying Gravity

3. Everybody Needs a Little Trouble

4. Damn I’m In Love Again

5. Mean to Me

6. Nothing Bad (About Feeling Good)

7. Forever and Back

8. She’s All Coming Back to Me Now

9. 1992

10. Nothing At All

11. Be Kind