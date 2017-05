08.05.2017 16:03

The Great Discord: 'Darkest Day'-Video veröffentlicht

THE GREAT DISCORD präsentieren mit 'Darkest Day' einen Song ihres kommenden Albums "The Rabbit Hole". Der Nachfolger des Debüts "Duende"(2015) soll ein Konzeptalbum sein. "Wir freuen uns, euch die erste Single unseres zweiten Albums vorstellen zu dürfen", so die schwedischen Progressive-Metaller.

"Wie man dem Albumtitel entnehmen kann, werden wir darauf unsere Version der berühmten Geschichte 'Alice im Wunderland' von Lewis Carrol erzählen."

"The Rabbit Hole" wurde von Schlagzeuger Aksel Holmgren aufgenommen und erscheint am 8. September über The Sign Records.

THE GREAT DISCORD sind:

Fia Kempe - Vocals, Keys

Aksel Holmgren - Drums

André Axell - Gitarre

Gustav Almberg - Gitarre

Rasmus Carlson - Bass

