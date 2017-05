08.05.2017 15:55

Sinner: Gewinnt 3x2 Freikarten für die kommende Tour

Bald bei uns auf Tour: Sinner

SINNER touren diesen Monat kreuz und quer durch die Bundesrepublik, um euch ihr aktuelles Album "Tequila Suicide" auch live vorzustellen. Die Scheibe ist am 31. März bei AFM erschienen, wurde von Dennis Ward produziert und geht mit dem Gitarristen-Duo Alex Scholpp (TARJA) und Tom Naumann (PRIMAL FEAR) wieder zurück zu den Wurzeln. Unterstützung bekommen SINNER auf ihrer Tour von THE UNITY (feat. Michael Ehré und Henjo Richter von GAMMA RAY), die ihr selbstbetiteltes Debütalbum live vorstellen.



Wir verlosen für die untenstehenden SINNER-Shows 3x2 Freikarten unter allen Teilnehmern. Wenn ihr Mat Sinner (b.) und seine Band gern live erleben wollt, schickt bis zum 11. Mai eine Mail mit dem Betreff "Sinner", eurem vollständigen Namen und eurem Wunschkonzert an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!



SINNER & THE UNITY live:



12.05.17 CH-Wetzikon - Hall Of Fame

13.05.17 Memmingen - Kaminwerk

14.05.17 Essen - Turock

16.05.17 Nürnberg - Hirsch

17.05.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

18.05.17 Mannheim - 7er Live Club

19.05.17 Markneukirchen - Framus & Warwick Music Hall

20.05.17 Hamburg - Knust