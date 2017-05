08.05.2017 15:08

The Darkness: Ex-Drummer Ed Graham veröffentlicht 'Ball & Chain'-Video mit Puppets To The Supreme Commander

Haben ein neues Video veröffentlicht: Puppets To The Supreme Commander

Ex-THE DARKNESS-Schlagzeuger Ed Graham hatte 2015 mit PUPPETS TO THE SUPREME COMMANDER eine neue Alternative-Rock-Gruppe ins Leben gerufen und sich dafür mit dem Sänger und Multiinstrumentalisten Angus Duprey zusammengetan. "Nach meinem Ausstieg bei THE DARKNESS habe ich mir eine Auszeit genommen, um mich auf mein nächstes Projekt vorzubereiten", kommentiert Graham. "Ich bin wirklich begeistert von den PUPPETS und der Musik, die wir machen." Aus ihrer Debüt-EP hat die Band jetzt die Single 'Ball & Chain' ausgekoppelt und als Video veröffentlicht. Die gleichnamige EP ist am 28. April über Ashwood Music erschienen.

