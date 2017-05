08.05.2017 12:54

In Extremo: Bassist Kay Lutter veröffentlicht "Bluessommer"-Roman

Hat seinen ersten Roman "Bluessommer" veröffentlicht: Kay Lutter

IN EXTREMO-Bassist Kay Lutter bringt heute, am 8. Mai, seinen ersten Roman "Bluessommer" in die Läden und wird euch bei einigen Lesungen selbst Ausschnitte aus dem Buch vorstellen. Auf der offiziellen "Bluessommer"-Homepage erfahrt ihr mehr über die Hintergründe und bleibt auch auf dem Laufenden, was hinzukommende Lesungstermine angeht.



Hier eine Vorschau auf den Inhalt:



Es sind die 80er-Jahre, Deutschland ist geteilt in BRD und DDR. In Potsdam lebt der musikverrückte Mike, der zusammen mit seinen Kumpels Floyd und Porni von einer Zukunft als erfolgreicher Musiker und von einem Leben in Freiheit träumt. Mikes Träume scheinen in greifbare Nähe zu rücken, als er die Zulassung für ein Musikstudium in Berlin erhält: Endlich weg aus der Provinz, ein neues Leben in der Metropole und die Musik soll jetzt endlich die Hauptrolle in seinem Leben spielen. Doch bald bekommt Mike zu spüren, was es heißt, als Freigeist im totalitären System der DDR überleben zu müssen. Dazu kommen die erste große Liebe und der Schmerz über ihren Verlust, die unstillbare Sehnsucht nach Freiheit, der Verlust eines guten Freundes, der in die BRD flüchtet, und immer wieder die limitierenden Grenzen der DDR-Bürokratie, die Mike das Leben seines Traumes so schwer machen.

Kay Lutter hat einen überwältigenden Coming-of-Age-Roman geschrieben, gespickt mit jeder Menge Details zur DDR-Musikszene und dem Leben als junger Mann in der DDR, das sich in so vieler Hinsicht vom Westen unterschied, aber dennoch dieselben Themen hatte wie überall auf der Welt: Liebe, Freiheit, Träume.



Die bisher bestätigten Lesungen mit Kay Lutter:



29.11.2017 – Puschkin

Club Puschkin, Leipziger Straße 12, 01097 Dresden

Als Gast: Michael Rhein/IN EXTREMO



30.11.2017 – Museumskeller

Museumskeller Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 140a, 99084 Erfurt

Als Gast: Michael Rhein/IN EXTREMO



01.12.2017 – Das Bett

Das Bett, Schmidtstraße 12, 60326 Frankfurt am Main

Als Gast: Michael Rhein/IN EXTREMO



02.12.2017 – Lux

Lux, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover

Als Gast: Michael Rhein/IN EXTREMO

03.12.2017 – Blauer Salon

Blauer Salon, Markt 9, 04109 Leipzig

Als Gast: Michael Rhein/IN EXTREMO

11.01.2018 – Nochtspeicher

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, 20359 Hamburg



12.01.2018 – Columbia Theater

Columbia Theater, Columbiadamm 9 – 11, 10965 Berlin



18.01.2018 – Backstage

Backstage, Reitknechtstr. 6, 80639 München