08.05.2017 11:03

Pristine: Erster Albumtrailer zu "Ninja" veröffentlicht

Geben einen Einblick in die Entstehung ihres neuen Albums: Pristine

Die norwegischen Blues-Rocker PRISTINE haben den ersten Trailer zu ihrem neuen Langspieler "Ninja" online gestellt. Im Video spricht Frontfrau Heidi Solheim über die Entstehung der kommenden Scheibe. Zuvor hatte die Band bereits den Opener 'You Are The One' als erste Songauskopplung veröffentlicht. "Ninja" erscheint am 23. Juni über Nuclear Blast und ist in verschiedenen CD- und Vinyl-Formaten erhältlich.

Die "Ninja"-Tracklist:

1. You Are The One

2. Sophia

3. The Perfect Crime

4. The Rebel Song

5. The Parade

6. Ghost Chase

7. Ninja

8. Jekyll & Hyde

9. Forget

10. Ocean

11. California (Live)

12. No Regret (Live)

Online-Redaktion Online-Redaktion