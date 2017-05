08.05.2017 10:37

Rammstein: "Paris"-Making-Of-Video Teil II veröffentlicht

Ab 19. Mai im Handel: "Rammstein: Paris"

RAMMSTEIN haben zu ihrer neuen Live-DVD/Blu-ray "Rammstein: Paris" ein zweites Making-Of-Video online gestellt. Am 19. Mai wird der Konzertfilm veröffentlicht, bis dahin folgt noch ein dritter Making-Of-Clip. "Rammstein: Paris" wurde im März 2012 in der ausverkauften AccorHotels Arena (damals noch Palais Omnisports de Paris-Bercy) in der französischen Hauptstadt aufgenommen und von Regisseur Jonas Åkerlund umgesetzt.



