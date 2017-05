08.05.2017 10:10

Vicious Rumors: Sänger Brian Allen kehrt zurück, Gunnar DüGrey als Gitarrist an Bord

Kommen mit neuem Line-up auf Tour: Vicious Rumors

VICIOUS RUMORS verkünden die Rückkehr ihres früheren Frontmanns Brian Allen, nachdem er die Band im Jahr 2013 aus familiären Gründen verlassen hatte. Brian tritt an die Stelle von Nick Hollemann, der sich in Zukunft anderen Projekten widmen möchte und in aller Freundschaft die Truppe verlässt. Gitarrist Geoff Thorpe kommentiert: "Wir sind super aufgeregt, Brian zurückzuhaben! Das Leben geht manchmal wahrhaftig seltsame Wege!" Außerdem neu im Boot ist der erst 18-jährige Gitarrist Gunnar DüGrey aus Portland/Oregon. "Sein Stil und Gefühl sind nicht von dieser Welt!", so Thorpe.



VICIOUS RUMORS live:



07.07.17 München - Backstage

09.07.17 Marburg - Knubbel

15.07.17 Balingen - Bang Your Head!!! Festival

16.07.17 Frankfurt - Zoom (mit DEATH ANGEL)