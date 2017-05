05.05.2017 19:23

Black Star Riders: Chad Szeliga als neuer Drummer bestätigt

Will das Feuer mit den Black Star Riders entzünden: Chad Szeliga

BLACK STAR RIDERS haben in Chad Szeliga (ex-BREAKING BENJAMIN, ex-BLACK LABEL SOCIETY) einen neuen Schlagzeuger gefunden. Der Musiker konnte sich nach längeren Auditions mit zahlreichen Drummern gegen seine Konkurrenten behaupten. Frontmann Ricky Warwick freut sich:



"Es ist toll, Chad Szeliga in der BLACK STAR RIDERS-Familie willkommen heißen zu können. Er ist ein fantastischer Schlagzeuger und toller Typ und wird uns helfen, die Band noch weiter nach vorne zu treiben!"



Chad selbst ist ebenfalls glücklich, dass die Entscheidung auf ihn fiel: "Zu allererst bin ich weggeblasen von der Idee, dass ich mit dem legendären Gitarristen Scott Gorham spielen darf. Ebenso genial ist die Arbeit mit Damon an der Gitarre. Mit Robbie werde ich grandiose Jamsessions machen und hey, wir wissen alle, wer hier der Star ist: Ricky, der eine unfassbare Show auf die Bühne bringt und ein umwerfender Frontmann ist! Lasst uns das Feuer entzünden, Jungs!!!"