05.05.2017 19:13

Municipal Waste: Erster "Slime And Punishment"-Trailer ist online

Nahmen ihr Album im Homestudio auf: Municipal Waste

MUNICIPAL WASTE stellen euch den ersten Trailer zu ihrem kommenden Langspieler "Slime And Punishment" vor. Am 23. Juni erscheint das Album via Nuclear Blast. Im untenstehenden Clip erfahrt ihr mehr über die Aufnahmen im Studio von Bassist Phil "Landphil" Hall, der kommentiert:



"Das Homestudio machte die Aufnahmen um einiges stressfreier. Wir konnten uns Zeit lassen und mussten nicht ständig auf die Uhr schauen. Wir mussten uns nicht nach Zeitplänen von anderen Leuten richten, sondern konnten uns einen eigenen Zeitplan aufstellen."



Die "Slime And Punishment"-Tracklist:



1. Breathe Grease

2. Enjoy The Night

3. Dingy Situations

4. Shrednecks

5. Poison The Preacher

6. Bourbon Discipline

7. Parole Violators

8. Slime And Punishment

9. Amateur Sketch

10. Excessive Celebration

11. Low Tolerance

12. Under The Waste Command

13. Death Proof

14. Think Fast