05.05.2017 19:03

Hate: 'Walk Through Fire' im Stream

Haben heute "Tremendum" veröffentlicht: Hate

HATE lassen euch ihren neuen Track 'Walk Through Fire' probehören. Die polnischen Black-Deather haben heute, am 5. Mai, ihr Album "Tremendum" via Napalm Records veröffentlicht, auf dem der Song enthalten ist.



Die "Tremendum"-Tracklist:



01. Asuric Being

02. Indestructible Pillar

03. Svarog's Mountain

04. Numinosum

05. Fidelis Ad Mortem

06. Into Burning Gehenna

07. Sea Of Rubble

08. Ghostforce

09. Walk Through Fire

10. Hearts Of Steel (Bonustrack)