05.05.2017 16:09

Die Apokalyptischen Reiter: "Der Rote Reiter"-Cover-Artwork und Tracklist enthüllt

Von Sänger Fuchs erstellt: das "Der Rote Reiter"-Cover-Artwork

DIE APOKALYPTISCHEN REITER präsentieren heute das Cover-Artwork ihres kommenden Langspielers "Der Rote Reiter", der im Sommer via Nuclear Blast erscheint. Frontmann Fuchs kümmerte sich erneut selbst um das Artwork, dem ein von ihm erstelltes Holzrelief von 2016 als Grundlage diente. Unten findet ihr außerdem die Songtitel der Scheibe.



Die "Der Rote Reiter"-Tracklist:



1. Wir Sind Zurück

2. Der Rote Reiter

3. Auf Und Nieder

4. Folgt Uns

5. Hört Mich An

6. The Great Experience Of Ectasy

7. Franz Weiss

8. Die Freiheit Ist Eine Pflicht

9. Herz In Flammen

10. Brüder Auf Leben Und Tod

11. Ich Bin Weg

12. Ich Nehm Dir Deine Welt

13. Ich Werd Bleiben



DIE APOKALYPTISCHEN REITER live:



26.10.17 Frankfurt - Batschkapp

27.10.17 Dortmund - FZW

28.10.17 Hamburg - Markthalle

02.11.17 Nürnberg - Hirsch

03.11.17 Kaiserslautern - Kammgarn

04.11.17 CH-Pratteln - Z7

09.11.17 Ludwigsburg - Rockfabrik

10.11.17 München - Backstage

11.11.17 AT-Wien - Simm City

16.11.17 Berlin - SO36

17.11.17 Erfurt - HSD

18.11.17 Köln - Essigfabrik