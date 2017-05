05.05.2017 14:45

KMFDM: 5-Track-EP "YEAH!" erscheint im Juni, Album folgt im August

Bereiten mit "YEAH!" auf ihr neues Studioalbum vor: KMFDM

KMFDM werden am 23. Juni eine neue 5-Track-EP mit dem Titel "YEAH!" über earMUSIC herausbringen. Die EP der Industrial-Rocker soll einen ersten Eindruck des im August erscheinenden Langspielers "HELL YEAH" vermitteln. Unter den fünf Tracks finden sich insgesamt zwei neue Songs der kommenden Scheibe, der Titelsong als geschnittene Version und Cover der deutschen Rocker LORD OF THE LOST, außerdem 'Attak 2017' als Tribut an das eigene 2002er Album "ATTAK". Das Cover zeigt einen Ausschnitt von "HELL YEAH", das vollständige Bild wird erst zur Album-veröffentlichung im August der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die 'YEAH!'-Tracklist:

1. HELL YEAH (Album-Version)

2. FREAK FLAG (Edit)

3. HELL YEAH (Lord Of The Lost Version)

4. ATTAK 2017 (KMFDM Remix)

5. HELL YEAH (Edit)