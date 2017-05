05.05.2017 14:38

Cellar Darling: "This Is The Sound"-Cover-Artwork und Tracklist enthüllt

Entführt euch in andere Musik- und Sagenwelten: "This Is The Sound"

CELLAR DARLING stellen euch unter diesem Text die Trackliste ihres kommenden Debütalbums "This Is The Sound" vor. Nebenstehend könnt ihr außerdem einen Blick auf das Cover-Artwork der Truppe um die drei ehemaligen ELUVEITIE-Mitglieder Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi werfen, das von Christopher Ruef (Grafikdesign) und Manuel Vargaz Lépiz (Foto) geschaffen wurde. Am 30. Juni erscheint der CELLAR DARLING-Erstling via Nuclear Blast. Die Band kommentiert das Artwork:



"Die Figur auf dem Cover lockt Euch in unsere Welt voller Geschichten und vielseitiger Musik. Es ist auch ein Vorgeschmack auf das restliche Artwork, in dem jeder Song seine eigene visuelle Repräsentation und sein spezielles Symbol besitzt."



Die "This Is The Sound"-Tracklist:



01. Avalanche

02. Black Moon

03. Challenge

04. Hullaballoo

05. Six Days

06. The Hermit

07. Water

08. Fire, Wind & Earth

09. Rebels

10. Under The Oak Tree…

11. …High Above These Crowns

12. Starcrusher

13. Hedonia

14. Redemption



Bonustracks Mediabook:

15. The Cold Song

16. Mad World

17. The Prophet’s Song