05.05.2017 14:29

Dark Sermon: Unbefristete Pause bekannt gegeben

DARK SERMON haben bekannt gegeben, dass sie nach einer EP und zwei Alben zwischen 2012 und 2015 eine unbefristete Pause einlegen. Frontmann Johnny Crowder hätte eigenen Angaben zufolge gern weiter gemacht, aber die übrigen Bandmitglieder seien der Meinung gewesen, es wäre ein guter Zeitpunkt, die Dinge ruhen zu lassen. Auch wenn sie derzeit nicht aktiv sind, sei die Band dennoch nicht aufgelöst. Crowder hat derweil mit PRISON ein neues Projekt ins Leben gerufen. Hört deren aktuelle Single 'The Knife And The Dying Dream' hier: