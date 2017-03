03.03.2017 20:22

Night Demon: 'Welcome To The Night'-Video veröffentlicht

Fiebern der "Darkness Remains"-Veröffentlichung entgegen: Night Demon

NIGHT DEMON haben ein Musikvideo zu ihrer neuen Single 'Welcome To The Night' für euch ausgepackt. Die Metaller legen am 21. April ihr Album "Darkness Remains" via SPV/Steamhammer nach, das als CD-Digipak, LP (dunkelgrün), Download (inkl. Bonustracks) und Stream erscheint.



Die "Darkness Remains"-Tracklist liest sich wie folgt:



1. Welcome To The Night

2. Hallowed Ground

3. Maiden Hell

4. Stranger In The Room

5. Life On The Run

6. Dawn Rider

7. Black Widow

8. On Your Own

9. Flight To The Manticore (Instrumental)

10. Darkness Remains

11. We Will Rock You (QUEEN-Cover, digitaler Bonustrack)

12. Turn Up The Night (BLACK SABBATH-Cover, digitaler Bonustrack)

Live könnt ihr NIGHT DEMON beim diesjährigen ROCK HARD FESTIVAL (2.-4. Juni) in Gelsenkirchen erleben.