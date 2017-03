03.03.2017 19:51

Stone Sour zeigen "Hydrograd"-Making-of-Clip

Von "Hydrograd" überzeugt: Stone Sour

STONE SOUR geben euch im Making-of-Video einen Eindruck von den Aufnahmen ihres kommenden Albums "Hydrograd". Im untenstehenden Clip seht ihr Bassist Johnny Chow bei den Aufnahmen in den Sphere Studios in Kalifornien.



"Hydrograd" wird voraussichtlich im Sommer über Roadrunner Records erscheinen, Produzent Jay Ruston verleiht dem Album den letzten Schliff. Frontmann Corey Taylor verriet in der "Rock Show" auf BBC Radio 1: "Alle sagen das Gleiche: Nicht nur, dass die Songs gut sind, sondern auch, dass die Energie unglaublich ist, weil man dieses Live-Gefühl hat."



Viel Spaß mit dem Making-of-Clip!