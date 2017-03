03.03.2017 19:21

Mastodon: Viertes "Emperor Of Sand"-Making-of-Video ist online

Vom wahren Leben inspiriert: "Emperor Of Sand"

MASTODON lassen euch im vierten Making-of-Clip hinter die Kulissen der "Emperor Of Sand"-Entstehung blicken. Das achte Studioalbum der Band erscheint am 31. März via Reprise Records und ist eine Konzeptplatte, die von mehreren Krebserkrankungen im familiären Umfeld der Musiker inspiriert wurde. "Wir denken über die Sterblichkeit nach", so Bassist/Sänger Troy Sanders. "Das Album ist die direkte Reaktion auf die letzten zwei Jahre. Wir neigen dazu, uns von den ganz realen Dingen in unserem Leben inspirieren zu lassen."



Die "Emperor Of Sand"-Tracklist:



ß1. Sultan's Curse

02. Show Yourself

03. Precious Stones

04. Steambreather

05. Roots Remain

06. Word To The Wise

07. Ancient Kingdom

08. Clandestiny

09. Andromeda

10. Scorpion Breath

11. Jaguar God