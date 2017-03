03.03.2017 16:16

Motionless In White: 'Loud'-Video ist online

Treten am 5. Mai ihre "Graveyard Shift" an: Motionless In White

MOTIONLESS IN WHITE haben ein offizielles Musikvideo zu ihrer aktuellen Single 'Loud (F*ck It)' veröffentlicht, nachdem sie den Song zunächst bei "SiriusXM Octane" gestreamt hatten. Mit ihrem kommenden Album "Graveyard Shift", auf dem als Gastsänger auch Jonathan Davis von KORN dabei ist, wollen die Rocker aus Pennsylvania in naher Zukunft ausgiebig auf Tour gehen. Die Platte erscheint am 5. Mai via Roadrunner Records.



Die "Graveyard Shift"-Tracklist:



01. Rats

02. Queen For Queen

03. Necessary Evil (feat. Jonathan Davis)

04. Soft

05. Untouchable

06. Not My Type: Dead As F*ck 2

07. The Ladder

08. Voices

09. Loud (F*ck It)

10. 570

11. Hourglass

12. Eternally Yours