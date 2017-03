03.03.2017 15:58

Ratt spielen einzige Europa-Reunionshow beim Sweden Rock Festival

Kommen nach Europa: Ratt

RATT kommen auf ihrer Reunion-Tour auch nach Europa: Stephen Pearcy (v.), Juan Croucier (b.) und Warren DeMartini (g.) treten beim diesjährigen Sweden Rock Festival auf, das vom 7. bis 10. Juni in Sölvesborg stattfindet. Bei ihrer ersten Show nach der Wiedervereinigung, die am 11. Februar in Minnesota über die Bühne ging, bekamen die drei Musiker Unterstützung von Gitarrist Carlos Cavazo (ex-QUIET RIOT) und Schlagzeuger Jimmy DeGrasso (ex-MEGADETH, ex-WHITE LION). Zwei Live-Clips des Konzerts seht ihr im Anschluss.

Viel Spaß!