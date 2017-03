03.03.2017 15:36

Arch Enemy: 'Nemesis (Live At Wacken 2016)'-Video veröffentlicht

Bringen am 31. März ihre neue Live-DVD raus: Arch Enemy

ARCH ENEMY lassen ein weiteres Video von ihrer Live-DVD "As The Stages Burn!" aus dem Sack und stellen den Clip zu 'Nemesis (Live At Wacken 2016)' vor. Der Konzertfilm wurde bei der Headliner-Show auf dem Wacken Open Air 2016 aufgenommen und erscheint am 31. März auf DVD und Blu-ray.



Hier könnt ihr ARCH ENEMY live erleben:



30.03.17 Bochum - Zeche (ausverkauft)

31.03.17. Leipzig - Hellraiser (ausverkauft)

04.04.17 Langen - Neue Stadthalle

05.04.17 München - Backstage Werk

06.04.17 Saarbrücken - Garage

09.04.17 Ludwigsburg - Rockfabrik



Viel Spaß mit dem Video!