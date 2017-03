03.03.2017 14:48

Queen: Brian May und Kerry Ellis kündigen "Golden Years"-Album an

Das Cover-Artwork des "Golden Years"-Albums von Kerry Ellis und Brian May

QUEEN-Gitarrist Brian May und Musicaldarstellerin Kerry Ellis kündigen ein weiteres gemeinsames Album an. Es wird "Golden Days" heißen und am 07. April über Sony Music erscheinen. Die Plate enthält eigene Songs, sowie Cover-Versionen, wie zum Beispiel Gary Moores Klassiker 'Parisienne Walkways'.

"Auf dieser Platte stehen unsere beiden Namen, und sie wird einen neuen Weg einschlagen. Wir sind ein Team geworden und ich bin der festen Überzeugung, dass es das Beste ist, was wir jemals getan haben", so May.

Ellis fügt hinzu: "The Album ist eine Entdeckungsreise, und es macht mich so stolz, wie Brian und ich uns entwickelt haben. Das Album ist ein Gemisch aus unseren Erfahrungen und hinter jedem Song verbirgt sich eine Geschichte."

Online-Redaktion Online-Redaktion