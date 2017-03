03.03.2017 14:13

Slipknot haben "fantastische" neue Songs geschrieben

Arbeiten am neuen Album: Slipknot

SLIPKNOT-Percussionist Shawn "Clown" Crahan berichtet, dass die Band angefangen hat, Songs für ein neues Album zu schreiben. Während der Auszeit, die Sänger Corey Taylor mit seinem Projekt STONE SOUR verbringt, tragen die übrigen SLIPKNOT-Mitglieder Ideen für eine neue Platte zusammen. Crahan verriet gegenüber "WRIF's Meltdown":

"Wir schreiben als Band auch mit Corey zusammen. Wir sind schon lange weg, aber das war auch nötig nach drei Jahren auf Tour. Corey macht gerade seine Sache mit STONE SOUR und wir schreiben an neuem Material. Er weiß davon und er bekommt ständig Songs von uns."

Clown fährt fort: "Wir haben schon beim letzten Album "5: The Gray Chapter" so viel zusammen geschrieben, wie in den letzten 15 Jahren zuvor nicht mehr. Die Dinge sind jetzt ein bisschen anders, aber es macht wirklich Spaß. Auf Tour haben wir schon Einiges geschrieben und haben schon fantastische Songs."

