03.03.2017 14:25

Dimmu Borgir: Erster "Forces Of the Northern Night"-DVD-Trailer ist online

Enthält zwei Konzerte: Die "Forces Of the Northern Night"-DVD

DIMMU BORGIR packen den ersten Trailer zu ihrer kommenden Doppel-DVD/Blu-Ray "Forces Of The Northern Night" für euch aus. Am 28. April kommt der Konzertfilm via Nuclear Blast in den Handel. Enthalten sind gleich zwei Auftritte: Neben der Show in Oslo mit dem norwegischen Radio-Orchester und einem Chor ist auch eine Live-Darbietung vom Wacken Open Air mit beinahe 100 Musikern auf der Bühne enthalten.



Die Tracklist der beiden Konzerte war identisch:



01. Xibir (Orchester)

02. Born Treacherous

03. Gateways

04. Dimmu Borgir (Orchester)

05. Dimmu Borgir

06. Chess With The Abyss

07. Ritualist

08. A Jewel Traced Through Coal

09. Eradication Instincts Defined (Orchester)

10. Vredesbyrd

11. Progenies Of The Great Apocalypse

12. The Serpentine Offering

13. Fear And Wonder (Orchester)

14. Kings Of The Carnival Creation

15. Puritania

16. Mourning Palace

17. Perfection Or Vanity (Orchester)