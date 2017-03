03.03.2017 13:57

Sainted Sinners: Dritter Track-by-Track-Clip veröffentlicht

Stellen ihr Debütalbum vor: Sainted Sinners

SAINTED SINNERS haben den dritten Track-By-Track-Trailer ihres selbstbetitelten Debütalbums veröffentlicht, das bereits am 24. Februar erschienen ist. Das Video enthält Hörproben der Songs 'Did You', 'In Need' und 'Evangeline'. Zudem kommentiert die Band die Ideen hinter den Tracks.

Hinter der Band verbergen sich unter anderem ex-ACCEPT-Frontmann David Reece und AXEL RUDI PELL-Keyboarder Ferdi Doernberg.

Viel Spaß mit dem Video!

Online-Redaktion Online-Redaktion