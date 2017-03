03.03.2017 13:45

Stormzone: 'Another Rainy Night'-Video veröffentlicht

Nach dem Videodreh "verschollen": Stormzone

STORMZONEs neues Video zum Song 'Another Rainy Night' steht unten im Player für euch bereit. Zu dem Clip erreichte uns folgendes Statement vom Management der Band:



"Vergangenen Woche drehten die irischen Metalheads STORMZONE ein neues Musikvideo für ihr Album "Seven Sins". Der bekannte Filmemacher Alex Perisson, verantwortlich für viele preisgekrönte Videos von Europas Top-Metal-Bands, führte Regie, und das Konzept sah vor, Material in einem ungenutzten Irrenhaus zu drehen, gegen den Rat lokaler Experten. So weit wir sagen können, stießen die Band und die gesamte Crew bei den Filmarbeiten auf ein Problem. Seit diesem Tag konnten wir niemanden, der dort war, mehr erreichen. Der untenstehende Nachrichtenbericht enthält Aufnahmen des Ortes, die einige Zuschauer verstörend finden könnten. Jeder, der Informationen zum Verbleib der Band und Crew hat, sollte umgehend mit uns in Kontakt treten."