03.03.2017 14:00

Trance feiern 'Star Invaders'-Videopremiere

Präsentieren bei uns eine exklusive 'Star Invaders'-Videoversion: Trance

TRANCE präsentieren bei uns eine exklusive Version ihres neuen Videos zu 'Star Invaders' vom kommenden Album "The Loser Strikes Back". Unten im Player findet ihr die 'Band Only'-Version des Clips, während die Musiker in der normalen, mit SciFi-Film-Elementen kombinierten Version nur teilweise zu sehen sind. Wenn ihr mehr über TRANCE, ihre bewegte Geschichte und das neue Album erfahren wollt, surft auf der offiziellen Homepage oder bei Facebook vorbei.



Schlagzeuger Andreas "Neudi" Neuderth, der auch bei MANILLA ROAD und ROXXCALIBUR die Drumsticks schwingt, verrät euch mehr über 'Star Invaders', das Video und die am 31. März erscheinende Platte "The Loser Strikes Back":



"Es ist immer schwierig, einen Song aus einem Album zu wählen, der als Videoclip quasi eine Visitenkarte darstellt. 'Star Invaders' liegt irgendwo in der goldenen Mitte der gesamten Scheibe. Viele Songs sind härter und auch schneller, andere etwas ruhiger bzw. mehr Hardrock. Als Fan kann ich sagen, dass das schon immer ein Trademark von TRANCE war, immerhin haben sie zusammen mit ACCEPT und den SCORPIONS den "German Metal" mitbegründet. Als Drummer bin stolz auf die tolle Produktion, bei der alles echt und natürlich ist, aber dennoch fett klingt. "The Loser Strikes Back" als Titel der CD/LP zielt auf den alten Bandklassiker "Loser" von 1981 ab. Wer Lust hat, kann uns am 12.03. auf dem "Let It Rock Festival" in der Rockfabrik Ludwigsburg (zusammen mit u.a. DEMON und AUTOGRAPH) sehen. Viel Spaß mit 'Star Invaders'!"