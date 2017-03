02.03.2017 20:30

Ghost: Ex-Mitglied Martin Persner lässt die Maske fallen

Ein ehemaliger Nameless Ghoul: Martin Persner

GHOST haben möglicherweise ein wenig von ihrer Anonymität verloren: Der schwedische Musiker Martin Persner veröffentlichte ein Video, in dem er angibt, bei den Okkult-Rockern Gitarre gespielt zu haben. Nun ist Persner mit MAGNA CARTA CARTEL nach mehrjähriger Bandpause wieder aktiv. In der untenstehenden Videobotschaft verkündet der Musiker:



"Hi, mein Name ist Martin, und ich war sieben Jahre lang Mitglied der Rockband GHOST. Einige von euch kennen mich als Omega oder Quintessence, als Nameless Ghoul oder als verdammtes Arschloch. Seit Juli 2016 bin ich nicht mehr bei GHOST, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben. Warum, erkläre ich ein anderes Mal. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns und mich unterstützt haben und zu unseren Konzerten gekommen sind. Vor langer Zeit gab es eine Band namens MCC, oder auch MAGNA CARTA CARTEL. MCC schliefen ein, als vor sieben Jahren GHOST hervorkamen. Es blieb nicht viel Zeit für MCC. Nun haben sich die Dinge geändert, und es ist an der Zeit, dass MCC aufwachen und sich wieder erheben."



Noch dieses Jahr wollen MAGNA CARTA CARTEL ein neues Album aufnehmen, den Track 'Sway' könnt ihr im Anschluss an die Videobotschaft hören.