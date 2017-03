02.03.2017 20:14

Unleash The Archers: "Apex"-Tracklist und Cover-Artwork enthüllt

Das neue Konzeptalbum von Unleash The Archers: "Apex"

UNLEASH THE ARCHERS feiern ihr zehnjähriges Bandjubiläum mit der Veröffentlichung ihres Albums "Apex" - am 2. Juni erscheint die Scheibe via Napalm Records. "Wir freuen uns schon sehr darauf, ein weiteres Konzeptalbum rauszubringen", so die Band. "Dieses hier hat eine Protagonistin, die wir 'Die Unsterbliche' nennen, und sie ist dazu gezwungen, der Antagonistin, genannt 'Die Matriarchin' zu dienen, während sie einen sehr dunklen Weg einschlägt, um Unsterblichkeit zu erlangen."



Das Cover-Artwork stammt von Ken Sarafin und wartet nebenstehend auf euer Urteil.



Die "Apex"-Tracklist:



1. Awakening

2. Shadow Guide

3. The Matriarch

4. Cleanse The Bloodlines

5. The Coward's Way

6. False Walls

7. Ten Thousand Against One

8. Earth And Ashes

9. Call Me Immortal

10. Apex