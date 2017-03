02.03.2017 19:58

Life Of Agony zeigen 'A Place Where There's No More Pain'-Video

Pic: Tania Gomez

LIFE OF AGONY haben ein Video zum Titelsong ihres kommenden Albums "A Life Where There's No More Pain" gedreht - schaut euch den von Regisseur Leigh Brooks umgesetzten Clip weiter unten an! Die Filmarbeiten fanden hauptsächlich in Hamburg statt, einige Live-Aufnahmen wurden aber auch in London auf der letzten Tour mitgeschnitten. Bassist Alan Robert kommentiert:



"Wir wollten die rohe Energie unseres Konzerts mit dem neuen Video einfangen. Als langjähriger LOA-Fan, wusste Regisseur Leigh Brooks genau, was wir im Sinn hatten. Er und seine Crew waren ganz schön ramponiert, nachdem sie es gedreht hatten (lacht). Sie waren mit ihrem Equipment mitten im Pit, die armen Jungs!"



Das Album "A Place Where There's No More Pain" erscheint am 28. April über Napalm Records. Viel Spaß mit dem Video!